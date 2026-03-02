Ο Νουά «έλαμψε» και με τη Γαλλία - Ικανοποίηση στον Άρη Betsson

Ο Αμίν Νουά απέδειξε στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου γιατί η τριετής ανανέωση συνεργασίας του με τον Άρη Betsson αποτέλεσε μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση.

Ο 29χρονος Γάλλος πάουερ φόργουορντ επέστρεψε στις υποχρεώσεις της (πολύ ποιοτικής και γεμάτης λύσεις ) εθνικής Γαλλίας μετά από έναν περίπου χρόνο για το δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κερδίζοντας αυτό το εισιτήριο μέσα από τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τον Άρη Betsson.

Ο Νουά ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Γαλλίας στα δύο πρόσφατα νικηφόρα παιχνίδια κόντρα στην Ουγγαρία, καταφέρνοντας να αναδειχθεί και στα δύο πρώτος σκόρερ. Ο άσος του Άρη «έλαμψε» με την παρουσία του και μάλιστα ανάμεσα σε σημαντικά ονόματα παικτών της Euroleague, όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Έλι Οκόμπο της Μονακό, ο Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Αμάθ Εμπαγιέ της Παρί.

Στο πρώτο ματς στην έδρα της Ουγγαρίας (71-74) είχε 15 πόντους με 5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη σε 25’, ενώ στο δεύτερο ματς με την ίδια αντίπαλο εντός έδρας (98-79) είχε 21 πόντους με 1/3 δίποντα, 5/7 τρίποντα και 4/5 βολές, ενώ είχε ακόμα 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 17’, αφήνοντας απόλυτα ικανοποιημένο τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Φρεντερίκ Φοτού.

Έτσι, ο Νουά αφού κέρδισε την απόλυτη εμπιστοσύνη στον Άρη, κατάφερε συγκεντρώσει ξανά πάνω του τα βλέμματα των ανθρώπων του γαλλικού και όχι μόνο μπάσκετ χάρη σε αυτές τις δύο εντυπωσιακές του εμφανίσεις, προκαλώντας ιδιαίτερη ικανοποίηση στο «κιτρινόμαυρο στρατόπεδο».

Τώρα, Γάλλος φόργουορντ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη ενόψει του σαββατιάτικου εντός έδρας αγώνα απέναντι στο Μαρούσι (7/3, 18:15), ενώ θα είναι παρών και στο αυριανό φιλικό (3/3) στο Παλέ κόντρα στον Κολοσσό. Στο τελευταίο, πιθανότατα δε θα αγωνιστεί για να πάρει ανάσες, όμως εκεί αναμένεται να παίξει ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του στα δύο ματς με την Τουρκία, ωστόσο συμμετείχε στην προετοιμασία της. Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται σήμερα και ο προπονητής της ομάδας Ιγκόρ Μίλιτσιτς, ο οποίος οδήγησε την Πολωνία σε ακόμα δύο νίκες (επί της Λετονίας), κάνοντας έτσι το 4/4 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τέλος, στις υποχρεώσεις της ομάδας θα επιστρέψουν από αύριο και οι Έλληνες διεθνείς Κώστας Αντετοκούνμπο και Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ μετά και το σημερινό παιχνίδι της «γαλανόλευκης» στην Ποντγκόριτσα κόντρα στο Μαυροβούνιο.