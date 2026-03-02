Μιχαΐλοβιτς: «Ο αγώνας με την Ντουμπάι θα αναβληθεί σίγουρα - Η διοργάνωση είναι σε κρίση...»

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ενημέρωσε για την κατάσταση των τριών παικτών της ομάδας που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι, σημείωσε ότι η αναμέτρηση της ομάδας του Βελιγραδίου θα αναβληθεί σίγουρα, ενώ τόνισε πως η Euroleague βρίσκεται σε κρίση.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Οι τρεις παίκτες μας πήγαν για διακοπές στο Ντουμπάι, όπως και πολλοί άνθρωποι που τα τελευταία 10-15 χρόνια βλέπουν το Ντουμπάι ως κορυφαίο προορισμό για διακοπές και ψυχαγωγία. Πήγαν και αυτό είναι δικαίωμά τους — δεν μπορούν να λαμβάνουν συστάσεις για το πού να πάνε και πού όχι. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρίσκονται στο Ντουμπάι 14 παίκτες της Euroleague και ένας προπονητής, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Οι τρεις παίκτες μας είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους ανθρώπους της ομάδας. Είναι ασφαλείς και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Dubai BC που τους επιτρέπει να προπονούνται όσο βρίσκονται εκεί.

Δεν θα ταξιδέψουν για το Βελιγράδι σήμερα ή αύριο, επομένως ο αγώνας με το Ντουμπάι θα αναβληθεί σίγουρα. Το μόνο αεροδρόμιο που λειτουργεί στην περιοχή είναι αυτό στο Ομάν. Η κατάσταση είναι περίπλοκη όσον αφορά το πώς μπορεί κανείς να φτάσει εκεί — οδικώς είναι τεσσεράμισι ώρες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Οι παίκτες μας είναι δική μας ευθύνη, αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν 11.000.000 κατοίκους και μόνο 1.000.000 είναι Εμιρατιανοί, όλοι οι υπόλοιποι είναι μετανάστες, πράγμα που σημαίνει ότι οι παίκτες μας δεν είναι η μοναδική ανησυχία. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν να επιστρέψουν από αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι ένα σοκ για όλους μας.

Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή· θα ήταν επιπόλαιο από μέρους μου να το αξιολογήσω. Έχουμε την υπόσχεση ότι η πτήση τσάρτερ με τους παίκτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι θα πετάξει προς το Ομάν. Έχουμε εγγυήσεις ότι θα συμβεί, αλλά δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Είμαστε σε επαφή με τις οικογένειες των παικτών μας και θα κάνουμε τα πάντα για να τους κρατήσουμε ασφαλείς. Βρίσκονται σε ξενοδοχεία, όμως η κατάσταση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις.

Πολιτικές συγκρούσεις ξεσπούν συχνά γύρω από τον αθλητισμό. Γνωρίζετε ότι οι ρωσικοί σύλλογοι δεν αγωνίζονται στην Euroleague εδώ και τέσσερα χρόνια, τώρα υπάρχει η κατάσταση όπου δύο σύλλογοι από το Τελ Αβίβ θα ταξιδέψουν για να δώσουν αγώνες. Έπειτα, ποια θα είναι η ατμόσφαιρα στα παιχνίδια μεταξύ τουρκικών και ισραηλινών ομάδων; Υπάρχει και η Ζαλγκίρις Κάουνας, που είχε αντιδράσει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και μετά, τι θα γίνει με τους παίκτες του Ντουμπάι; Πώς θα τους επηρεάσει ψυχολογικά όλο αυτό; Δυστυχώς, ο αθλητισμός είναι παράπλευρη απώλεια σε όλα αυτά τα γεγονότα. Έτσι ήταν και το 1992, όταν η Παρτίζαν αγωνίστηκε στην Euroleague στη Φουενλαμπράδα».

«Το υπόλοιπο της σεζόν έχει τεθεί εν αμφιβόλω. Η ασφάλεια έρχεται πρώτη — προσεύχομαι στον Θεό να επιστρέψουν όλοι ζωντανοί. Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη· είναι τραύματα που τα κουβαλάς σε όλη σου τη ζωή. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της EuroLeague, πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά ποιο είναι το σωστό όσον αφορά την ασφάλεια. Πιστεύω ότι σήμερα θα μας δώσουν κάποιες οδηγίες.

«Θα ζητήσουμε εγγυήσεις για τους παίκτες μας και τους ανθρώπους που εργάζονται στην Παρτίζαν όταν βρίσκονται κάπου μακριά. Και δεύτερον, ο ανταγωνισμός είναι σίγουρα σε κίνδυνο. Αυτό έχει περιπλέξει πολύ την κατάσταση. Τώρα οι ρωσικοί σύλλογοι θα ρωτήσουν επίσης ποια είναι η διαφορά με τους ισραηλινούς συλλόγους — στηρίξαμε την Μακάμπι Τελ Αβίβ ως αθλητικό σύλλογο. Είμαι πεπεισμένος ότι οι εκπρόσωποι αυτής της χώρας θα βοηθούσαν οποιαδήποτε ομάδα στον αθλητισμό χωρίς να θέλουν να παρέμβουν πολιτικά στις αποφάσεις τους. Ποτέ δεν θα δώσω στον εαυτό μου το δικαίωμα να πω ποιος έχει δίκιο εδώ. Δεν θα αποσύρουμε την υποστήριξη από κανέναν σύλλογο».