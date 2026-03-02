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Ανακοίνωση της Μακάμπι: «Η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Η Μακάμπι εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση και το πλάνο που υπάρχει για τις επόμενες μέρες, σημειώνοντας πως η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Μετά τον αγώνα με τη Μονακό, 5 παίκτες της Μακάμπι εντάχθηκαν στην εθνική ομάδα: οι Ρόμαν Σόρκιν, Ταμίρ Μπλατ και Γκουρ Λαβί (Ισραήλ), Μάρσιο Σάντος (Βραζιλία) και Τζέιλεν Χορντ (Γαλλία). Στους υπόλοιπους παίκτες δόθηκε άδεια λόγω της διακοπής των διεθνών αγώνων μέχρι σήμερα.

Η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι για να συνεχίσει τις προπονήσεις λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Μόλις υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την Ευρωλίγκα σχετικά με το ντέρμπι της Πέμπτης, θα ανακοινώσουμε»

Ανακοίνωση της Μακάμπι: «Η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι»