Ανακοίνωση της Μακάμπι: «Η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι»

Η Μακάμπι εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση και το πλάνο που υπάρχει για τις επόμενες μέρες, σημειώνοντας πως η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά τον αγώνα με τη Μονακό, 5 παίκτες της Μακάμπι εντάχθηκαν στην εθνική ομάδα: οι Ρόμαν Σόρκιν, Ταμίρ Μπλατ και Γκουρ Λαβί (Ισραήλ), Μάρσιο Σάντος (Βραζιλία) και Τζέιλεν Χορντ (Γαλλία). Στους υπόλοιπους παίκτες δόθηκε άδεια λόγω της διακοπής των διεθνών αγώνων μέχρι σήμερα.

Η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι για να συνεχίσει τις προπονήσεις λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Μόλις υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την Ευρωλίγκα σχετικά με το ντέρμπι της Πέμπτης, θα ανακοινώσουμε»