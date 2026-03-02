Ουόριορς: Ακόμα 10 μέρες εκτός δράσης ο Στεφ Κάρι

Ο Στεφ Κάρι θα παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 10 ημέρες ακόμα και θα απουσιάσει από τα επόμενα πέντε παιχνίδια των Ουόριορς.

Ο Στεφ Κάρι εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο, το οποίο του έχει στερήσει την παρουσία στα προηγούμενα δέκα παιχνίδια των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο σταρ της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ακόμα δέκα μέρες, με την κατάσταση του να επανεκτιμάται το επόμενο διάστημα.

Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τουλάχιστον τα παιχνίδια με Λος Άντζελες Κλίπερς, Χιούστον Ρόκετς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Γιούτα Τζαζ και Σικάγο Μπουλς.