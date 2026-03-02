Α1 Γυναικών: MVP η Οκοσούν, MVP Next Gen Αλεξιά και Σιουμουρέκη

Η αυλαία της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών έπεσε με την 22η Αγωνιστική και την Τζουλιάνα Οκοσούν του Παναθηναϊκού να αναδεικνύεται MVP, ενώ η Διαμάντω Αλεξιά του Πανσερραϊκού και η Βασιλική Σιουμουρέκη της Ανόρθωσης Βόλου μοιράστηκαν τη διάκριση της MVP Next Gen.

Η Τζουλιάνα Οκοσούν στην νίκη του Παναθηναϊκού με 88-60 απέναντι στον Πανσερραϊκό είχε 25 πόντους, 13 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 37 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 21’51’’συμμετοχής.

Η Διαμάντω Αλεξιά παρά την ήττα του Πανσερραϊκού πραγματοποίησε καλή εμφάνιση με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο και 13 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 30’10’’ συμμετοχής.

Από την άλλη η Βασιλική Σιουμουρέκη στην ήττα της Ανόρθωσης Βόλου από τον Αθηναϊκό Qualco με 94-52 είχε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κλέψιμο και 13 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 25’37’’ συμμετοχής.

Οι «διπλές» της αγωνιστικής

Οκοσούν (Παναθηναϊκός): 25 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Μόρτενσεν (Αμύντας): 11 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Ανίγκουε (Αθηναϊκός Qualco): 13 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Ράμπερ (Ολυμπιακός): 11 πόντοι, 11 ριμπάουντ



Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 420

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 406

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 383

Μέιμπρεϊ (ΠΑΟΚ) 353

Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός) 348

Ριμπάουντς

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 245

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 196

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 190

Κλαρκ (Ιωνία) 186

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 159

Ασίστ

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 142

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 114

Γκίλντεϊ (Αμύντας) 98

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 97

Βιντσιλαίου (ΠΑΟΚ) 84

Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 53

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 46

Κλαρκ (Ιωνία) 39

Μανίς (ΠΑΟΚ) 38

Κάρτερ (Παναθλητικός) 36

Κοψίματα

Πρινς (Παναθηναϊκός) 34

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 24

Μπέι (Αμύντας) 22

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 17

Μανίς (ΠΑΟΚ) 17

Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 438

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 426

Πρινς (Παναθηναϊκός) 415

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 374

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 373

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.