Α1 Γυναικών: MVP η Οκοσούν, MVP Next Gen Αλεξιά και Σιουμουρέκη

Η Τζουλιάνα Οκοσούν στην νίκη του Παναθηναϊκού με 88-60 απέναντι στον Πανσερραϊκό είχε 25 πόντους, 13 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 37 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 21’51’’συμμετοχής.
Η Διαμάντω Αλεξιά παρά την ήττα του Πανσερραϊκού πραγματοποίησε καλή εμφάνιση με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο και 13 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 30’10’’ συμμετοχής.
Από την άλλη η Βασιλική Σιουμουρέκη στην ήττα της Ανόρθωσης Βόλου από τον Αθηναϊκό Qualco με 94-52 είχε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κλέψιμο και 13 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 25’37’’ συμμετοχής.
Οι «διπλές» της αγωνιστικής
Οκοσούν (Παναθηναϊκός): 25 πόντοι, 13 ριμπάουντ
Μόρτενσεν (Αμύντας): 11 πόντοι, 13 ριμπάουντ
Ανίγκουε (Αθηναϊκός Qualco): 13 πόντοι, 12 ριμπάουντ
Ράμπερ (Ολυμπιακός): 11 πόντοι, 11 ριμπάουντ
Οι κορυφαίες των αριθμών
Πόντοι
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 420
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 406
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 383
Μέιμπρεϊ (ΠΑΟΚ) 353
Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός) 348
Ριμπάουντς
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 245
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 196
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 190
Κλαρκ (Ιωνία) 186
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 159
Ασίστ
Μπέκι (Πανσερραϊκός) 142
Κολλάτου (Ολυμπιακός) 114
Γκίλντεϊ (Αμύντας) 98
Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 97
Βιντσιλαίου (ΠΑΟΚ) 84
Κλεψίματα
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 53
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 46
Κλαρκ (Ιωνία) 39
Μανίς (ΠΑΟΚ) 38
Κάρτερ (Παναθλητικός) 36
Κοψίματα
Πρινς (Παναθηναϊκός) 34
Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 24
Μπέι (Αμύντας) 22
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 17
Μανίς (ΠΑΟΚ) 17
Οικονομία
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 438
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 426
Πρινς (Παναθηναϊκός) 415
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 374
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 373
* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.