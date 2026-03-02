Mεγαρίδα - Πρωτέας Βούλας: Σούπερ ντέρμπι ολοκληρώνει την 24η αγωνιστική

Η 24η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται απόψε (17:30) με την αναμέτρηση ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας, που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERT Sports.

Οι γηπεδούχοι αναζητούν την 14η νίκη τους που θα τους βοηθήσει στην προσπάθεια να μπουν στην πρώτη εξάδα. «Η νίκη του Σαββάτου στα Ιωάννινα ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα για εμάς. Έδειξε τον χαρακτήρα μας και την ικανότητά μας να αποδίδουμε απέναντι σε μια δυνατή ομάδα και μάλιστα σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Τώρα η συγκέντρωσή μας στρέφεται στον αγώνα της Δευτέρας απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Μπορώ να πω, πως είναι ένα πολύ κομβικό παιχνίδι για τη συνέχεια της σεζόν και τις φιλοδοξίες που έχουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε και είμαστε αφοσιωμένοι στο πλάνο μας. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την έδρα μας. Μετά από 5 νίκες στα 6 τελευταία ματς, νομίζω πως ο κόσμος θα μας αγκαλιάσει, θα γεμίσει το γήπεδο, θα μας στηρίξει και θα μας δώσει την απαιτούμενη ώθηση, ώστε να πάρουμε αυτό που θέλουμε από το ματς. Τη νίκη», τόνισε ο 24χρονος γκαρντ της ΝΕΜ, Ηλίας Παναγιωτόπουλος.

Οι φιλοξενούμενοι στοχεύουν στην έκτη διαδοχική νίκη, με στόχο να παραμείνουν στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης. «Προερχόμαστε από ένα σερί πέντε νικών, το οποίο μας δίνει μεγάλη ώθηση και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Την ερχόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζουμε την ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα των Μεγάρων, σε ένα παιχνίδι που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και προσήλωση στο πλάνο μας. Από την πλευρά μας, δουλεύουμε καθημερινά με ένταση και συνέπεια, με στόχο να διατηρήσουμε το νικηφόρο σερί μας στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος», δήλωσε ο 22χρονος φόργουορντ του Πρωτέα, Γιώργος Πετανίδης.

Αναλυτικά η 24η αγωνιστική:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Δάφνη-Αιγάλεω 95-87

Σοφάδες-Vikos Φalcons 81-82

Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός 96-84

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Λαύριο Boderm 88-80

Ψυχικό-Evertech Παπάγου 58-61

Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό 84-77

Δευτέρα 2 Μαρτίου

17:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: ΑΓΕΧ

Η επόμενη αγωνιστική (25η, 7-9/3)

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

19:00 Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:30 Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Μαχητές Πειραματικό