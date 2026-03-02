Νουά: «Αναγεννήθηκα στον Άρη, ιδανικός σύλλογος, ένιωσα σαν στο σπίτι μου»

Η Γαλλική ομοσπονδία αποθέωσε με ένα αφιέρωμα της τον Αμίν Νουά, με τον ίδιο να μιλά για τον Άρη σημειώνοντας πως αναγεννήθηκε στους «κιτρινόμαυρους».

Η γαλλική ομοσπονδία ετοίμασε αφιέρωμα στον φόργουορντ των κιτρινόμαυρων με τίτλο: «Αμίν Νουά, μια σπίθα στον πάγκο»

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Στα 29 του, ο Αμίν Νουά φαίνεται να έχει βρει σταθερότητα, μετά από αρκετές σεζόν που σημαδεύτηκαν από πολυάριθμες αλλαγές σε ομάδες.

Αυτή η νέα ηρεμία ωφελεί και την εθνική ομάδα της Γαλλίας, για την οποία ήταν ο πρώτος σκόρερ την Παρασκευή το βράδυ στην Ουγγαρία.

Για χρόνια, η πορεία του παρέμεινε αμετάβλητη. Γεννημένος στη Λυών και αφού ξεκίνησε στο Βενισιέ, ο Αμίν Νουά εντάχθηκε στη Βιλερμπάν σε ηλικία 11 ετών. Πέρασε 13 σεζόν με την “πράσινη” ομάδα, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα Γαλλίας. Αλλά από την αποχώρησή του το καλοκαίρι του 2021, οι προορισμοί του έχουν πολλαπλασιαστεί: Ανδόρα (Ισπανία), Στρασβούργο, ξανά Βιλερμπάν, Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Ντερτόνα (Ιταλία), Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) και Γρανάδα (Ισπανία) την περασμένη σεζόν.

Ο χρόνος του στην Ανδαλουσία επέτρεψε στον Γάλλο πάουερ φόργουορντ να επιδείξει όλο το φάσμα των δεξιοτήτων του και να τερματίσει ως ο τέταρτος σκόρερ στην Liga ACB (16,1 πόντοι ανά παιχνίδι). «Υπήρξε μεγάλη αστάθεια στην καριέρα μου», παραδέχθηκε και πρόσθεσε. «Πέρυσι Ένιωσα σαν να ξαναγεννήθηκα. Μου δόθηκε μεγαλύτερη ευθύνη και προσπάθησα να επηρεάσω και τις δύο πλευρές του γηπέδου και να παίξω με τα δυνατά μου σημεία. Είναι υπέροχο, όταν μια ομάδα πραγματικά σε βασίζεται. Και αυτή τη σεζόν νιώθω ότι έχω κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά».

Μετά από ένα βραχύβιο συμβόλαιο στην Ιαπωνία, ο Νουά περίμενε μέχρι τον Νοέμβριο για να υπογράψει με τον Άρη. Πρώην δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ τη δεκαετία του ’80, κατά την ακμή του Έλληνα θρύλου Νίκου Γκάλη, ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης βρήκε μια νέα δυναμική υπό την ηγεσία του ιδιοκτήτη του, ενός 25χρονου Κινεζοκαναδού πολυδισεκατομμυριούχου, του Ρίτσαρντ Σιάο: «Είναι ο ιδανικός σύλλογος. Η ιστορία του, η πόλη, ένιωσα αμέσως σαν στο σπίτι μου, και αυτό μεταφράστηκε στην απόδοσή μου στο γήπεδο».

Σε τέτοιο βαθμό που επέκτεινε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028, προς μεγάλη χαρά των παθιασμένων ντόπιων οπαδών. Παρά τον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του EuroCup, ο νεοσύλλεκτος άφησε το στίγμα του, τόσο στο στην Ευρώπη (14,2 πόντοι, 5,9 ριμπάουντ) όσο και στην ελληνική GBL (16,9 πόντοι, 6,7 ριμπάουντ).

Όπως ήταν λογικό κλήθηκε στην Εθνική Γαλλίας, ο Νουά, πρώην τρόμος των διοργανώσεων των μικρών εθνικών ομάδων με τη φανέλα της Γαλλίας (4ος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 το 2014), έχει εύκολα ανακτήσει τη θέση του στο σύστημα ενός προπονητή που γνώριζε από την εποχή του στη Βιλερμπάν κι ο οποίος αναβίωσε την καριέρα του στην εθνική ομάδα τον Νοέμβριο του 2024: «Προσπαθώ να διατηρήσω την ορμή μου, να αναλάβω την ευθύνη. Ο Φρέντι (Φοτού) και εγώ γνωριζόμαστε από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουμε περάσει πολύ χρόνο μαζί. Όταν επιστρέψω, θα έχω μια αποστολή».

Ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην πόλη Σζομπατέλι, ο Αμίν Νουά ήταν πρώτος σκόρερ και είχε τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής για τη γαλλική ομάδα: 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 25 λεπτά. «Αλλά έκανα λάθη που πρέπει να διορθώσ », προειδοποίησε, αναφερόμενος στα τέσσερα λάθη του»