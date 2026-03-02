Προπονητής νέων της Μονακό: «Μας είπαν να κρυφτούμε και να μην πλησιάζουμε τα παράθυρα»

Ο προπονητής Νέων της Μονακό, Μίκαελ Πιβόντ μίλησε για τις πρώτες στιγμές μετά τα χτυπήματα στο Ντουμπάι από το Ιράν σημειώνοντας πως τους είπαν να κρυφτούν και να μην πλησιάζουν στα παράθυρα.

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι ομάδες νέων της Μονακό και του Άρη στο Ντουμπάι κατά την διάρκεια της μεταξύς τους αναμέτρησης για το EuroLeague NextGen.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε διακοπή, όταν έξω από το γήπεδο ακούγονταν βομβαρδισμοί, με τους αρμόδιους να στέλνουν τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια. Ο προπονητής Νέων της Μονακό, Μίκαελ Πιβόντ μίλησε σε μέσο της πατρίδας του για τις πρώτες στιγμές, δίνοντας σοκαριστικές περιγραφές.

«Μας είπαν: "Τελείωσε. Γίνεται βομβαρδισμός — πηγαίνετε στα αποδυτήρια, κρυφτείτε και μην πλησιάζετε τα παράθυρα". Ακούσαμε τις εκρήξεις. Ήταν πολύ δυνατές. Υπήρξε μια σύντομη στιγμή πανικού.

Μόλις άνοιξα την πόρτα, ένας αμερικανικός πύραυλος εξουδετέρωσε μια κεφαλή στον αέρα. Τα παιδιά ήταν πίσω μου και έγινε έκρηξη στον ουρανό. Είπα: "Ουάου!". Από εκείνη τη στιγμή τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πραγματικά έντονα».