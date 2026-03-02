H Mακάμπι ζήτησε αναβολή για την αναμέτρηση με την Χάποελ και έλαβε... ειρωνική απάντηση

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα η Μακάμπι ζήτησε αναβολή της αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, ωστόσο η απάντηση που έλαβε ήταν... ειρωνική από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Με την κατάσταση την Μέση Ανατολή να έχει ξεφύγει επικίνδυνα και τις εξελίξεις να «τρέχουν» η Μακάμπι Τελ Αβίβ ζήτησε αναβολή για την αναμέτρηση κόντρα στην Χάποελ σε ένα ματς που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (5/3,21:05) για την 30ή αγωνιστική της Euroleague.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Μακάμπι ζήτησε την αναβολή του εν λόγω παιχνιδιού από τη EuroLeague, καθώς ξένοι παίκτες της είναι αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι, ο Γουίλ Ρέιμαν και μέλη του ιατρικού επιτελείου βρίσκονται στο Ισραήλ και δεν υπάρχει τρόπος μέχρι στιγμής να επιστρέψουν μαζί με την αποστολή της υπόλοιπης ομάδας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η απάντηση της Χάποελ ήταν αρκετά ειρωνική. Συγκεκριμένα οι κόκκινοι ανέφεραν: «Περιμένουμε από έναν διακεκριμένο σύλλογο να τηρήσει τα λογιστικά της, καθώς ορισμένοι από εμάς έχουμε ακόμα κάτι να διεκδικήσουμε αυτή τη σεζόν»