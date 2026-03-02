Στην Ποντγκόριτσα για την ρεβάνς από το Μαυροβούνιο η Εθνική

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα (20:00), για την 4η αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με την «γαλανόλευκη» να θέλει την ρεβάνς από την ήττα το βράδυ της Παρασκυής στα Άνω Λιόσια.

Δοκιμασία στην Ποντγκόριτσα για την επιστροφή στις νίκες για την Ελλάδα. Η Εθνική ομάδα κοντράρεται με το Μαυροβούνιο (20:00), για την 4η αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θα θέλουν την ρεβάνς από την ήττα το βράδυ της Παρασκυής στα Άνω Λιόσια.

Στα αγωνιστικά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν ταξίδεψε στο Μαυροβούνιο, με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη να τον αντικαθιστά στη δωδεκάδα.



Η δωδεκάδα της Εθνικής: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Χουγκάζ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου, Κακλαμανάκης.

