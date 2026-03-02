Τα αποτελέσματα του NBA: Ακόμη μια ήττα για τους Μπακς - Ασταμάτητοι Θάντερ και Πίστονς

Αντίθετα το νικηφόρο σερί τους συνέχισαν οι Οκλαχόμα Σίτ Θάντερ, που έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Μάβερικς και οι Ντιτρόιτ Πίστονς, με διπλό στην έδρα των Μάτζικ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 114-89
Μπρούκλιν Νετς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 102-106
Σικάγο Μπουλς - Μιλγουόκι Μπακς 120-97
Ντένβερ Νάγκετς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 108-117
Ιντιάνα Πέισερς - Μέμφις Γκρίζλις 106-125
Ατλάντα Χοκς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 135-101
Ορλάντο Μάτζικ - Ντιτρόιτ Πίστονς 92-106
Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφεια 76ερς 114-98
Ντάλας Μάβερικς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 87-100
Λος Άντζελες Κλίπερς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 137-117
Λος Άντζελες Λέικερς - Σακραμέντο Κινγκς 128-104