Περίπατος των Κλίπερς κόντρα στους Πέλικανς

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, φτάνοντας με άνεση στην επικράτηση (137-117)

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 43-32, συνεχίζοντας με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Οι Κλίπερς, αύξαναν διαρκώς το προβάδισμά τους με κυρίαρχη εμφάνιση, κάτι που επέτρεψε στον Ταϊρόν Λου να κάνει διαχείριση, δίνοντας αρκετό χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του.

Ο Kαουάι Λέοναρντ με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με τον Ντεζούντε Μάρεϊ να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς έχοντας 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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