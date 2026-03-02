Επιβλητικοί Σέλτικς απέναντι στους Σίξερς

Οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 114-98.

Οι Βοστωνέζοι μπήκαν νωθρά στο ματς και έδωσαν το δικαίωμα στους Σίξερς να προηγηθούν με 26-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως με επί μέρους 36-22 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο οι Σέλτικς έκλεισαν το ημίχρονο στο +12 (62-50).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Σίξερς έκαναν την αντεπίθεσή τους και κατάφεραν να μειώσουν στους έξι πόντους (89-83), αλλά στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι Σέλτικς πάτησαν ξανά το γκάζι και έφτασαν στο φινάλε με άνεση στη νίκη.

Ο Νεμία Κέτα με 27 πόντους, 17 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν κυρίαρχος κάτω από τα καλάθια για τους Σέλτικς, με τον Ταϊρίς Μάξι να ξεχωρίζει για τους Σίξερς έχοντας 33 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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