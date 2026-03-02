Ακόμη ένα βήμα για τα playoff από τους Χοκς

Οι Ατλάντα Χοκς πανηγύρισαν ακόμη μια μεγάλη νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για είσοδο στα playoffs, επικρατώντας των Μπλέιζερς με 135-101.

Οι γηπεδούχοι είχαν από την αρχή τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και με εξαίρεση ένα κακό διάστημα στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, δεν επέτρεψαν στους Μπλέιζερς να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης.

Έτσι, οι Χοκς έφτασαν με άνεση στη νίκη και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 31-31, απέχοντας δύο νίκες από την έκτη θέση που οδηγεί απευθείας στα playoff της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Ονιέκα Οκόνγκου με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο πολυτιμότερος των Ατλάντα Χοκς, ενώ για τους Μπλέιζερς ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν με 15 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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