Ασταμάτητοι οι Πίστονς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους, αλώνοντας την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ με 106-92.

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας, δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, αφού οι Μάτζικ προηγήθηκαν με 26-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους γηπεδούχους να κλείνουν το ημίχρονο στο +7 (57-50).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Πίστονς σοβαρεύτηκαν και με επί μέρους 18-31 στην τρίτη περίοδο, έκαναν την ανατροπή, πήραν τα ηνία της αναμέτρηση (75-81) και στο φινάλε έφτασαν με άνεση στη νίκη.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Πάολο Μπανκέρο να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ έχοντας 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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