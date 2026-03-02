Αταμάν για Μπιμπέροβιτς: «Είναι τόσο Τούρκος όσο κι εμείς»

Ο Εργκίν Αταμάν, κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στην Εθνική Τουρκίας, αποθεώνοντας τον φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας, αποκάλυψε μάλιστα τις προσπάθειες που γίνονται για να γίνει Τούρκος πολίτης ο Μπιμπέροβιτς προκειμένου να ανοίξει μια θέση νατουραλιζέ για τον Μαλακάι Φλιν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ερκγίν Αταμάν:

«Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς αγωνίστηκε στη Σερβία με μεγάλη αυτοθυσία και τα πήγε πολύ καλά. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά μας όπλα για την κατάκτηση της νίκης. Μετά τον αγώνα, είχε ενοχλήσεις και αισθανόταν κουρασμένος.

Μιλήσαμε και εκείνος, με μεγάλη αφοσίωση, είπε ότι θέλει να αγωνιστεί και αύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παίζει στην Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια. Είναι τόσο Τούρκος όσο κι εμείς. Σε αυτή τη σημαντική περίοδο δεν άφησε την ομάδα μόνη της. Από εδώ, τον ευχαριστώ θερμά.

Η Φενέρμπαχτσε επίσης έδειξε καλή θέληση σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ τη σημερινή διοίκηση της Φενέρ. Περιμένουμε να παίξει σαν Τούρκος μετά από λίγο καιρό. Η Ομοσπονδία καταβάλλει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Εάν μπορέσουμε να κάνουμε τον Ταρίκ Τούρκο πολίτη, θα χρησιμοποιήσουμε την επιλογή πολιτογράφησης για τον Μαλακάι Φλιν. Γι' αυτό προσκαλέσαμε και τον Φλιν στην ομάδα».