Ακόμη μια καταδικαστική ήττα για τους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν ακόμη μια βαριά ήττα, αυτή τη φορά από τους Σικάγο Μπουλς (120-97) και η προσπάθεια εισόδου στο play in tournament δυσκολεύει αρκετά για τα «Ελάφια».

Οι Μπακς ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 30-32 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 15 πόντων (51-66).

Στο δεύτερο μέρος, όμως τα «Ελάφια» έμοιαζαν να έχουν... ξεχάσει το μπάσκετ, επιτρέποντας στους Μπουλς να κάνουν το comeback, να φτάσουν στην ανατροπή και στο τέλος να πάρουν με άνεση τη νίκη.

Xαρακτηριστικό της εικόνας των Μπακς είναι το κάκιστο τέταρτο δωδεκάλεπτο, καθώς σημείωσαν μόλις 8 πόντους, με τους Μπουλς να βάζουν 33, για να ολοκληρώσουν την μεγάλη ανατροπή τους.

Mε αυτή την ήττα οι Μπακς έπεσαν στο 26-33 και πλέον βρίσκονται τέσσερις νίκες μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στο play-in tournament, κάτι που δυσκολεύει το έργο τους, δεδομένου ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ο Τζος Γκίντι με 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σικάγο Μπουλς, με τον Ράιαν Ρόλινς να ξεχωρίζει για τους Μπακς με 11 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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