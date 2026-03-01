Οι Νικς έβαλαν στοπ στο «τρελό» σερί των Σπερς

Οι Νικς ήταν σαρωτικοί και με όπλο την άμυνα τους κέρδισαν με 114-89 τους Σπερς, βάζοντας τέλος σε ένα «τρελό» σερί 11 νικών.

Οι Σπερς πήγαν στη Νέα Υόρκη φορμαρισμένοι μετρώντας 11 συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, ωστόσο πέτυχαν μπροστά τους, τους σαρωτικούς Νικς, οι οποίοι με όπλο την άμυνα τους κέρδισαν εύκολα με 114-89.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βελτίωσε το ρεκόρ της σε 39-22 και βρίσκεται στην 3η θέση της Ανατολής, με τους Σπερς να πέφτουν στο 43-17.

Ο Μάικλ Μπρίτζες ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 25 πόντους, με τον Μπράνσον να συμπληρώνει 24 πόντους με 7 ασίστ. Καλή παρουσία και από Ντιαβαρά με 14 πόντους. Double-double των Τάουνς (12π. 14ρ.) και Χαρτ (10π. 10ρ.)

Από την άλλη πλευρά ο Ουεμπανιάμα ξεχώρισε με double-double (25π. 13ρ.), με τον Βασέλ να προσθέτει 18 πόντους με 7 ριμπάουντ.

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