Σπουδαία τιμητική βράβευση για τον Πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Νίκο Βεζυρτζή

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής τιμήθηκε για την πολυετή και ανεκτίμητη προσφορά του στο χώρο του μπάσκετ από τον Σύλλογο παλαίμαχων αθλητών καλαθοσφαίρισης.

Η πολυετής και ανεκτίμητη προσφορά του στο χώρο του μπάσκετ και μία διαδρομή άνω των 50 ετών στον Ελληνικό αθλητισμό, αποτέλεσαν εξαιρετικά σημαντική αφορμή για την απονομή μίας ιδιαίτερα τιμητικής διάκρισης στον Πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ. Νίκο Βεζυρτζή.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτίριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης βραβεύσεων του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας (Σ.Π.Α.Κ.Ε.).

Η τιμητική βράβευση του κ. Βεζυρτζή ήταν αυτή με την οποία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση και προκάλεσε το αυθόρμητο και έντονο χειροκρότημα όλων των παρευρισκόμενων, αλλά και την αναμενόμενη συγκίνηση του Προέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στη σύντομη ομιλία του, ο κ. Βεζυρτζής ευχαρίστησε τον Σ.Π.Α.Κ.Ε. για την βράβευση, αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, επεσήμανε την τεράστια δυναμική του ΠΑΟΚ και τις μεγάλες προοπτικές που υπάρχουν πλέον, για την επιστροφή της ομάδας εκεί όπου πραγματικά ανήκει.

Την τιμητική βράβευση στον κ. Βεζυρτζή έκαναν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής.