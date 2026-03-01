Euroleague: Με «τριπλό» Ολυμπιακό και Φαρίντ το Top-10 του Φεβρουαρίου (vid)

Τα δέκα καλύτερα καρφώματα του Φεβρουαρίου σε βίντεο δημοσίευσε η Euroleague, με μπόλικο... «αιώνιο» άρωμα.

Η Εuroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τις δέκα καλύτερες στιγμές του Φεβρουαρίου, και οι δύο αιώνιοι δίνουν δυναμικό παρών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός «κυριαρχεί» με δύο καρφώματα του Ντόντα Χολ, στο νούμερο 6 και νούμερο 4 της λίστας, ενώ υπάρχει και το τρομερό κάρφωμα του Βεζένκοφ στο νούμερο 3, απέναντι στην Βίρτους.

Από την άλλη υπάρχει και ο Κένεθ Φαρίντ ο οποίος βρίσκεται στην δεύτερη θέση, με το απίστευτο κάρφωμα πάνω στον Λεν της Ρεάλ Μαδρίτης, που τον έκανε «αφίσα» για τον τοίχο του σαλονιού του.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Κρις Τζόουνς.

Δείτε το βίντεο