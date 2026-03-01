Διέλυσε την Ανόρθωση Bόλου και πήρε την πρωτιά ο Αθηναϊκός

Ο Αθηναϊκός διέλυσε την Ανόρθωση Βόλου με 94-52 και πήρε την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της Α1 Γυναικών. Κόντρα στον Παναθλητικό η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου στα play-off του πρωταθλήματος.

Ο Αθηναϊκός επιβεβαιώσε την ανωτερότητα του κόντρα στην Ανόρθωση Βόλου, επικράτησε με 94-52 και σφράγισε την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της Α1 Γυναικών.

Πλέον η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου που τερμάτισε στην πρώτη θέση με ρεκόρ 19-1 θα αντιμετωπίσει στα play-off του πρωταθλήματος τον Παναθλητικό με την σειρά να κρίνεται στις τέσσερις νίκες και την ομάδα του Βύρωνα να προηγείται ήδη με 2-0, καθώς μεταφέρονται οι νίκες από την regular season.

Πλεονέκτημα έδρας έχουν Αθηναϊκός και Παναθηναϊκός, αν κι οι «πράσινες»θα παίξουν κεκλεισμένων των θυρών τον πρώτο αγώνα των playoffs, με την ομάδα της Σελέν Ερντέμα να προηγείται με 2-0 στην σειρά λόγω των αποτελεσμάτων της κανονικής διάρκειας.

Για τις νικήτριες η Ιβάνα Ράτζα ήταν πρώτη σκόρερ με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, με την Ανίκβε να συμπληρώνει 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά η Σιουμουρέκη μέτρησε 15 πόντους.

Αποτελέσματα 22ης Αγωνιστικής – Κυριακή 1/3

Αμύντας-ΠΑΟΚ 86-90

Ιωνία-Παναθλητικός 70-88

Αθηναϊκός Qualco-Ανόρθωση Βόλου 94-52

17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός

Σάββατο 28/2

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 60-88

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας