«Οι ξένοι παίκτες στο Ισραήλ θα πάνε στην Σόφια μέσω της Ιορδανίας»

Οι ξένοι παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα του Ισραήλ αναμένεται να μεταφερθούν στην Σόφια μέσω της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με το «Israel Hayom» το ισραηλινό πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει μία συντονισμένη προσπάθεια για την μεταφορά των ξένων παικτών εκτός της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να μεταφερθούν μαζί με τις οικογένειές τους στην Σόφια μέσω της Ιορδανίας και εκεί θα μείνουν σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον το οποίο οργανώνεται από την Χάποελ Τελ Αβίβ. Έτσι, θα συνεχίσουν να προπονούνται με ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα δώσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της για το Eurocup στο Βελιγράδι, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα είναι στην Σόφια μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση.

Τέλος, υπογραμμίζεται πως οι άνθρωποι της λίγκας έχουν ως στόχο να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα μέχρι τα τέλη του Ιουνίου.