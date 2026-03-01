Χάποελ Τελ Αβίβ: «Η ομάδα είναι στο Ελάτ και θα ταξιδέψει στην Αθήνα»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως η ομάδα βρίσκεται στο Ελάτ και αύριο (2/3) θα ταξιδέψει μέσω Τάμπα για την Αθήνα, στην οποία και θα παραμείνει μέχρι νεωτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αγαπητοί φίλοι,

Χθες, η διοίκηση της Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Παρί, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ την ερχόμενη Τρίτη. Παρακολουθούμε τις οδηγίες και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Η ομάδα και το προπονητικό επιτελείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν προς το Ελάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα προς την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι νεωτέρας.

Σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και να παραμείνετε ασφαλείς.

Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη».