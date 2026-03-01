Οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για τα προκριματικά του Eurobasket 2027

Η Εθνική Γυναικών θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συγκέντρωση στις 8 Μαρτίου στο «Δ. Καλτσάς» ενόψει του δεύτερου «παραθύρου» του Α’ Γύρου της προκριματικής φάσης του Eurobasket 2027.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην δεύτερη θέση του 6ου ομίλου με ρεκόρ 2-1 και έχει μπροστά του τα ματς με Κροατία (11/3, 20:00), Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15:30) και Δανία (17/3, 17:00).
Αναλυτικά οι 14 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον Πέτρο Πρέκα:
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|Ομάδα
|Σπανού Άρτεμις
|01.01.1993
|1.86
|F/C
|Παναθηναϊκός
|Φασούλα Μαριέλλα
|02.09.1997
|1.92
|C
|Besiktas JK
|Τσινέκε Έλενα
|11.07.1999
|1.76
|G
|Αθηναϊκός
|Παυλοπούλου Πηνελόπη
|03.03.1996
|1.72
|G
|Αθηναϊκός
|Χριστινάκη Ελεάννα
|16.12.1996
|1.84
|G/F
|Ολυμπιακός
|Καρλάφτη Ρένια
|08.06.1998
|1.80
|G
|Ολυμπιακός
|Παρκς Ρόμπιν
|19.07.1992
|1.85
|F
|Αθηναϊκός
|Λούκα Βασιλική
|05.07.1996
|1.93
|C
|Αθηναϊκός
|Μποσγανά Έλενα
|04.12.2003
|1.90
|F
|Elijur Ramla
|Κριμίλη Ιωάννα
|16.07.2001
|1.78
|G
|Παναθηναϊκός
|Σταμολάμπρου Άννα Νίκη
|26.08.1995
|1.70
|G
|Παναθηναϊκός
|Χαιριστανίδου Αντιγόνη
|03.10.1990
|1.86
|F
|Αθηναϊκός
|Γαλανόπουλος Σαμάνθα
|08.01.2001
|1.75
|G
|Παναθηναϊκός
|Αλεξιά Διαμάντω
|25.04.2004
|1.88
|C
|Πανσερραϊκός
Το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών
Director Of Team Operations – Senior Women’s National Team: Σοφία Κλιγκοπούλου
General Manager: Εβίνα Μάλτση
Προπονητής: Πέτρος Πρέκας
Βοηθός Προπονητή: Αικατερίνη Δελή
Βοηθός Προπονητή: Νίκος Καμπούρης
Γυμναστής: Νίκος Παπαβασιλείου
Γιατρός: Ειρηναίος Καραμάνης
Φυσικοθεραπεύτρια: Λουκία Ζουρνή
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή: Σωτήρης Μπουφίδης
Φροντιστής: Ανδρέας Φραντζέσκος
Φροντιστής: Ανδρέας Κουτσιάφτης