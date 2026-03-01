Οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για τα προκριματικά του Eurobasket 2027

Γνωστές έγιναν οι 14 παίκτριες που κλήθηκαν από τον Πέτρο Πρέκα για τα προκριματικά του Eurobasket 2027.

Η Εθνική Γυναικών θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συγκέντρωση στις 8 Μαρτίου στο «Δ. Καλτσάς» ενόψει του δεύτερου «παραθύρου» του Α’ Γύρου της προκριματικής φάσης του Eurobasket 2027.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην δεύτερη θέση του 6ου ομίλου με ρεκόρ 2-1 και έχει μπροστά του τα ματς με Κροατία (11/3, 20:00), Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15:30) και Δανία (17/3, 17:00).

Αναλυτικά οι 14 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον Πέτρο Πρέκα:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Σπανού Άρτεμις 01.01.1993 1.86 F/C Παναθηναϊκός Φασούλα Μαριέλλα 02.09.1997 1.92 C Besiktas JK Τσινέκε Έλενα 11.07.1999 1.76 G Αθηναϊκός Παυλοπούλου Πηνελόπη 03.03.1996 1.72 G Αθηναϊκός Χριστινάκη Ελεάννα 16.12.1996 1.84 G/F Ολυμπιακός Καρλάφτη Ρένια 08.06.1998 1.80 G Ολυμπιακός Παρκς Ρόμπιν 19.07.1992 1.85 F Αθηναϊκός Λούκα Βασιλική 05.07.1996 1.93 C Αθηναϊκός Μποσγανά Έλενα 04.12.2003 1.90 F Elijur Ramla Κριμίλη Ιωάννα 16.07.2001 1.78 G Παναθηναϊκός Σταμολάμπρου Άννα Νίκη 26.08.1995 1.70 G Παναθηναϊκός Χαιριστανίδου Αντιγόνη 03.10.1990 1.86 F Αθηναϊκός Γαλανόπουλος Σαμάνθα 08.01.2001 1.75 G Παναθηναϊκός Αλεξιά Διαμάντω 25.04.2004 1.88 C Πανσερραϊκός

Το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών

Director Of Team Operations – Senior Women’s National Team: Σοφία Κλιγκοπούλου

General Manager: Εβίνα Μάλτση

Προπονητής: Πέτρος Πρέκας

Βοηθός Προπονητή: Αικατερίνη Δελή

Βοηθός Προπονητή: Νίκος Καμπούρης

Γυμναστής: Νίκος Παπαβασιλείου

Γιατρός: Ειρηναίος Καραμάνης

Φυσικοθεραπεύτρια: Λουκία Ζουρνή

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή: Σωτήρης Μπουφίδης

Φροντιστής: Ανδρέας Φραντζέσκος

Φροντιστής: Ανδρέας Κουτσιάφτης