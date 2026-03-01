Πρόβλημα στους Ουόριορς: Εκτός για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι περίμεναν ο Κάρι

Ο Στεφ Κάρι έκανε γνωστό πως θα μείνει για περισσότερο καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται με ένα πρόβλημα στο γόνατό του.

Κατά την διάρκεια της τέταρτης περιόδου της αναμέτρησης των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Στεφ Κάρι παραχώρησε μία συνέντευξη στο «ESPN». Ο 37χρονος αστέρας έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στα «πιτς», ενώ σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα σήμερα (1/3) αναμενόταν να ήταν έτοιμος να επιστρέψει.

«Θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή κοιτάω την κάθε μέρα, και προσπαθώ να έχω συνεχόμενες καλές μέρες. Και το έχω κάνει αυτό. Ελπίζω λοιπόν να με αφήσουν να επιστρέψω σύντομα στο παρκέ» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Δεν έχω πατήσει ακόμα στο παρκέ. Προσπαθώ να μείνω σε καλή φόρμα, να δυναμώσω όλα τα άλλα στο σώμα μου, καθώς ξέρω πως όταν επιστρέψω θα είναι αγώνας δρόμου μέχρι τα play-offs. Έτσι, όταν επιστρέφω στο γήπεδο, είναι λίγο θέμα αντοχής στον πόνο, αλλά είναι κάτι που δεν θέλεις να έχεις, γιατί μπορεί να χειροτερέψει».

«Νιώθω καλύτερα. Είναι περίεργος τραυματισμός. Δεν γνωρίζεις πώς θα πάει η ανάρρωση, αλλά κάθε μέρα από το All-Star Weekend έχει σημειωθεί πρόοδος. Αυτό είναι το μόνο που ζητάω. Ελπίζω να επιστρέψω σύντομα» ολοκλήρωσε.