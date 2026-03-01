Οι Λέικερς ξέσπασαν στους Ουόριορς με super Ντόντσιτς-Λεμπρόν

Μετά από τρεις απογοητευτικές ήττες, οι Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα διαλύοντας τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόρορς (129-101), με επιβλητική εμφάνιση.

Oι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν αφηνιασμένοι στο ματς και προηγήθηκαν με 20-33 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, με προβάδισμα 17 πόντων (47-64).

Οι Λέικερς συνέχισαν με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο, «καθαρίζοντας» το ματς από το τρίτο δωδεκάλεπτο (72-99), κάτι που επέτρεψε στον Τζέι Τζέι Ρέντικ να ξεκουράσει τους βασικούς στην τέταρτη περίοδο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Λέικερς, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Λεμπρόν Τζέιμς που είχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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