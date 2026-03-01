Οι Χιτ έκαναν βήμα... playoff με μεγάλη νίκη κόντρα στους Ρόκετς

Οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν την μάχη για την απευθείας είσοδο στα playoff του ΝΒΑ, πανηγυρίζοντας τη νίκη απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς με 115-105.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τους Χιτ να προηγούνται με 32-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Ρόκετς με επί μέρους 19-24 στη δεύτερη περίοδο έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 51-52.

Στο δεύτερο μέρος, όμως οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και αφού πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα, έκαναν επί μέρους 30-22 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, για να φτάσουν σε μια σημαντική νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Χιτ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 32-29 και βρίσκονται σε απόσταση... αναπνοής από την έκτη θέση της Ανατολής, που δίνει απευθείας εισιτήριο για τα playoffs.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Κέβιν Ντουράντ με 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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