ΑΣ Άρης: «Η ασφάλεια των παιδιών μας το πρώτο μέλημά μας»

Ο Ερασιτέχνης Άρης εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας ότι είναι σε διαρκή επαφή με την Κ18 του τμήματος μπάσκετ που βρίσκεται στο Ντουμπάι, εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι «κιτρινόμαυροι» ανέφεραν ότι βρίσκονται σε διαρκεί επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερωθούν για την ασφάλεια των παιδιών και των μελών της αποστολής του Άρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣ Άρη αναφέρει:

«Ο Α.Σ. Αρης από την πρώτη στιγμή είναι κοντά στην αποστολή της ομάδας Μπάσκετ Κ18 του συλλόγου που συμμετείχε στο NextGen Euroleague, στον όμιλο του Abu Dhabi.

Μετά τις δραματικές εξελίξεις του Σαββάτου (28/02) και τη δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε η αποστολή της ομάδας, ήμασταν και είμαστε σε συνεχείς επαφές με όλους τους αρμόδιους για την ασφάλεια των παιδιών και των στελεχών του ΑΡΗ.

Αναμένουμε τις επίσημες εξελίξεις, έχοντας εξασφαλίσει τις ρητές διαβεβαιώσεις πως, μόλις «ανοίξουν» οι πτήσεις, θα γίνουν όσα πρέπει για την ασφαλή επιστροφή όλων στη Θεσσαλονίκη».