Euroleague: Αναβλήθηκε το Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί

Η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί για την 21η αγωνιστική της Euroleague ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Μαρτίου, ωστόσο η Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή της λόγω των επιθέσων των Ισραήλ και Αμερική στο Ιράν.
Η ανακοίνωση αναφέρει πως η Euroleague θα ψάξει για την καλύτερη ημερομηνία για τον αγώνα, ενώ τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο αγώνας της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρί, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή.
Η Euroleague θα αξιολογήσει μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον αναπρογραμματισμό του αγώνα. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».