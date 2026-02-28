Euroleague: Αναβλήθηκε το Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί

Το παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ για την 21η αγωνιστική της Euroleague με την Παρί αναβλήθηκε, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και της Αμερικής στο Ιράν.

Η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί για την 21η αγωνιστική της Euroleague ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Μαρτίου, ωστόσο η Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή της λόγω των επιθέσων των Ισραήλ και Αμερική στο Ιράν.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως η Euroleague θα ψάξει για την καλύτερη ημερομηνία για τον αγώνα, ενώ τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο αγώνας της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρί, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή.

Η Euroleague θα αξιολογήσει μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον αναπρογραμματισμό του αγώνα. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».