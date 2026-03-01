Πέρκινς: «Ο Ντουράντ είναι ο κορυφαίος σκόρερ, είναι… η Μπιγιονσέ της επίθεσης»

Ο Κέντρικ Πέρκινς σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Κέβιν Ντουράντ είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία και τον συνέκρινε με… την Μπιγιονσέ.

Ο Κέντρικ Πέρκινς στο «First Take» μίλησε για τον Κέβιν Ντουράντ και τόνισε πως είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος. Υπογράμμισε πως δεν έχει καμία αδυναμία στην επίθεση και τον συνέκρινε… με την Μπιγιονσέ.

«Ο Κέβιν Ντουράντ είναι ο κορυφαίος σκόρερ που έχει παίξει μπάσκετ. Όταν μιλάς για κάποιον που έχει μηδέν αδυναμίες στο επιθετικό του παιχνίδι… Είναι η Μπιγιονσέ της επίθεσης» ανέφερε. Και προσέθεσε: «Σε κάθε παίκτη στο Top-5, Top-10 της λίστας των κορυφαίων σκόρερ, μπορούμε να βρούμε αδυναμίες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για τον Ντουράντ. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που σκοράρει και η διάρκεια αλλά και η αποδοτικότητα. Όταν μιλάς για τον κύριο 50/40/90%, αυτός είναι ο Κέβιν Ντουράντ».