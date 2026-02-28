Ανανέωσε για τρία χρόνια με τους Ουόριορς ο Σάντος

Ο Γκάι Σάντος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», ο Γκάι Σάντος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για τα επόμενα τρία χρόνια. Οι απολαβές του θα φτάσουν τα 15 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σημειώνεται πως υπάρχει player-option για τη σεζόν 2028-29.

Ο 24χρονος φέτος σε 48 ματς μετράει 6,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 0,4 μπλοκ σε 16 λεπτά στο παρκέ.