Μπάιρον Σκοτ για Λεμπρόν: «Nα είναι η τελευταία του σεζόν στους Λέικερς, πρέπει να φύγει»

Ο Μπάιρον Σκοτ δεν… μάσησε τα λόγια του για τον Λεμπρόν Τζέιμς και τόνισε πως πρέπει ο «Βασιλιάς» να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς μετά το τέλος της σεζόν.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει συμβόλαιο μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν και το καλοκαίρι μπορεί να επιλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, αν δεν αποσυρθεί. Από την πλευρά τους, οι Λος Άντζελες Λέικερς θα ήταν «ανοιχτοί» στο να διατηρήσουν τον «Βασιλιά» στο ρόστερ τους.

Μιλώντας στο «Power 106», ο Μπάιρον Σκοτ μίλησε για τον Λεμπρόν και ξεκαθάρισε πως πρέπει η φετινή να είναι η τελευταία σεζόν του στους «Λιμνανθρώπους». «Είμαι οπαδός αλλά δεν μασάω τα λόγια μου. Πιστεύω αυτή πρέπει να είναι η τελευταία του σεζόν εδώ. Δεν χρειάζεται να πας σπίτι, αλλά πρέπει να φύγεις από εδώ» ανέφερε ο θρύλος του οργανισμού.