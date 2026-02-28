Στην Ελλάδα για το Μαρούσι ο Ουόκερ: «Μεγαλύτερη από το μπάσκετ η σχέση μου με τον Παπαθεοδώρου» (vid)

Ο Τζόρνταν Ουόκερ έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αμαρουσίου και προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις.

Το Μαρούσι προχώρησε σε μία πολύ μεγάλη κίνηση, καθώς έκανε δικό του τον Τζόρνταν Ουόκερ. Ο Αμερικανός έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό της νέας του ομάδας και προχώρησε και στις πρώτες του δηλώσεις.

Ξεχώρισε την σχέση του με τον κόουτς Παπαθεοδώρου και τόνισε πως είναι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Αγαπώ την Ελλάδα. Χαίρομαι που γύρισα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, προφανώς. Και να είμαι πίσω με τον κόουτς Παπαθεοδώρου. Αυτός είναι ο τύπος μου. Τον λατρεύω αυτόν τον τύπο. Και νομίζω ότι η σχέση μας είναι μεγαλύτερη από το μπάσκετ. Ξέρεις, σαν να ήταν ένας πολύ καλός μέντορας για εμένα. Κάτι σαν πατρική φιγούρα, αν και ξέρω πως έχω πατέρα. Αλλά λέω σαν πατρική φιγούρα μέσα και έξω από το γήπεδο για εμένα. Είμαι ευγνώμων για αυτόν και είμαι ενθουσιασμένος να είμαι μέρος αυτού που χτίζει εδώ πέρα. Εννοώ, είμαι ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω και ας αρχίσουμε να κερδίζουμε».

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