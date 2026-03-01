Ουόριορς: Είχαν λάθος ενημέρωση για την κατάσταση του Πορζίνγκις

Ο Στιβ Κερ σε δηλώσεις του μίλησε για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις και έκανε γνωστό πως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είχαν λάβει λάθος πληροφορίες για την κατάστασή του.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς απέκτησαν πριν το trade deadline τον Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο 30χρονος έχει αγωνιστεί μόνο σε ένα ματς με τους «Πολεμιστές», οι οποίοι περιμένουν την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Μιλώντας στο «Willard & Dibs Show», ο Στιβ Κερ μίλησε για τον νέο του παίκτη και έκανε γνωστό πως τελικά δεν υποφέρει από Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας, όπως είχαν πιστέψει οι Ουόριορς.

«Όταν άκουσα για το trade, διάβασα την διάγνωση για Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας και κάλεσα τον Ονσί Σαλέχ, που ήταν μαζί μας, τώρα είναι GM στην Ατλάντα, και είναι καλός μου φίλος. Τον κάλεσα και τον ρώτησα αν η ιστορία για το Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας είναι αληθινή. Και απάντησε πως δεν είναι πραγματικά Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας. Οπότε υπήρχε παραπληροφόρηση» ανέφερ.

Έτσι, οι Ουόριορς έμαθαν την αλήθεια για την κατάσταση του Πορζίνγκις μετά το trade, ενώ σημειώνεται πως η τωρινή του απουσία δεν αναμένεται να είναι μεγάλη.