Καβαλίερς: Δυσκολεύεται να ντριμπλάρει την μπάλα ο Χάρντεν

Ο Τζέιμς Χάρντεν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον αντίχειρα και όπως έκανε γνωστό ο Κένι Άτκινσον δυσκολεύεται να ντριμπλάρει την μπάλα.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς προχώρησαν σε μία μεγάλη κίνηση πριν το trade deadline στο ΝΒΑ και έκαναν δικό τους τον Τζέιμς Χάρντεν. Ο «Μούσιας» έχει εντυπωσιάσει στις πρώτες του εμφανίσεις με τους «Καβς» και έχει ρεκόρ 6-1 στα πρώτα του επτά ματς.

Ωστόσο, τώρα βρίσκεται στα «πιτς» καθώς τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Νιού Γιόρκ Νικς στον αντίχειρα. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο προπονητής της ομάδας, Κένι Άτκινσον, έκανε γνωστό πως ο Χάρντεν δυσκολεύεται να ντριμπλάρει την μπάλα.

Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του και μένει να φανεί πότε θα είναι ξανά σε κατάσταση να βοηθήσει την ομάδα του.