Παρελθόν από τους Μάβερικς ο Τζόουνς - Ανανεώνει ο Νέμπχαρντ

Οι Ντάλας Μάβερικς έκαναν waive τον Τάιους Τζόουνς και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ράιαν Νέμπχαρντ.

Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» έκανε γνωστό πως οι Ντάλας Μάβερικς έκαναν waive τον Τάιους Τζόουνς, ενώ θα προχωρήσουν και στην ανανέωση του συμβολαίου του Ράιαν Νέμπχαρντ.

Ο 23χρονος θα υπογράψει για τα επόμενα δύο χρόνια και είναι ένας παίκτης τον οποίον υπολογίζουν οι «Μαβς» για τα επόμενα χρόνια.