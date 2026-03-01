Παρελθόν από τους Μάβερικς ο Τζόουνς - Ανανεώνει ο Νέμπχαρντ

Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» έκανε γνωστό πως οι Ντάλας Μάβερικς έκαναν waive τον Τάιους Τζόουνς, ενώ θα προχωρήσουν και στην ανανέωση του συμβολαίου του Ράιαν Νέμπχαρντ.
Ο 23χρονος θα υπογράψει για τα επόμενα δύο χρόνια και είναι ένας παίκτης τον οποίον υπολογίζουν οι «Μαβς» για τα επόμενα χρόνια.
The Mavericks waived veteran guard Tyus Jones to create roster space for Nembhard. Dallas will have financial flexibility and a lottery pick this summer -- allowing his deal to provide optionality in Nembhard's long-term future with the Mavericks. https://t.co/TjUGIMfpAS— Shams Charania (@ShamsCharania) February 28, 2026