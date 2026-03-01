Α1 Γυναικών: Υποδέχεται τον Βόλο ο Αθηναϊκός - Στα Ιωάννινα ο Ολυμπιακός

Η 22η και τελευταία αγωνιστική της Α1 Γυναικών ολοκληρώνεται την Κυριακή (1/3) με τέσσερα παιχνίδια.

Η κανονική περίοδος της Α1 Γυναικών φτάνει στο τέλος της, καθώς την Κυριακή (1/3) θα διεξαχθούν τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στο «Άγγελος Ζούπας», με τον Αμύντα να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 13:00. Λίγες ώρες αργότερα, στις 15:00 η Νέα Ιωνία θα κοντραριστεί με τον Παναθλητικό στο κλειστό της Ζωφριάς.

Στις 16:00 ο Αθηναϊκός θα υποδεχθεί την Ανόρθωση Βόλου στο «Δ. Καλτσάς» και τέλος ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΣ Γιάννινα στις 17:00 στο «Σιδέρης Καραδήμας».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Αμύντας - ΠΑΟΚ

15:00 Νέα Ιωνία - Παναθλητικός

16:00 Αθηναϊκός - Ανόρθωση Βόλου

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός