Χωρίς τον Χατσιμούρα στο ντέρμπι με τους Ουόριορς οι Λέικερς

Νέο πρόβλημα για τους Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς ο Ρούι Χατσιμούρα δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν γνωρίσει τρεις συνεχόμενες ήττες (Μπόστον Σέλτικς, Ορλάντο Μάτζικ και Φοίνιξ Σανς) και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες. Μπροστά τους έχουν το ντέρμπι με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με το τζάμπολ να γίνεται τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3, 03:30).

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ είδε τους Λούκα Ντόντσιτς, Λεμπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς να είναι όλοι διαθέσιμοι, ωστόσο προέκυψε νέο πρόβλημα για τους «Λιμνανθρώπους».

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρούι Χατσιμούρα ταλαιπωρείται από ίωση και έτσι δεν θα αγωνιστεί στον μεγάλο αγώνα. Ο 28χρονος είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες των Λέικερς και σε 47 ματς φέτος μετράει 11,7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ σε 29,5 λεπτά στο παρκέ.