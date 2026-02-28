Λαρεντζάκης: «Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας στο παρκέ»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τόνισε πως η Εθνική Ελλάδας πρέπει να αλλάξει την νοοτροπία της στο παρκέ για να πάρει τη νίκη κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το τι οδήγησε στην ήττα από το Μαυροβούνιο: «Η ενέργεια και η σκληράδα μας ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μας πήραν πολλά ριμπάουντ κι αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει να δούμε και τι άλλο έφταιξε, ώστε να πάμε ακόμη πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα και να πάρουμε το διπλό».

Για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν: «Η νοοτροπία μας στο παρκέ πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε να ματσάρουμε στη δύναμη και τη σκληράδα το Μαυροβούνιο. Κάπως έτσι, θα καταφέρουμε να είμαστε πιο εύστοχοι, να μη βιαζόμαστε, να είμαστε πιο αποφασιστικοί, να διαβάζουμε καλύτερα και να παίξουμε το παιχνίδι, που ξέρουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Για το ματς στην Ποντγκόριτσα: «Θα δείξουμε οπωσδήποτε καλύτερο πρόσωπο και περισσότερη χημεία. Ηρθαν παιδιά, που λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα δεν είχαν κάνει καμία προπόνηση, όμως τώρα που θα είμαστε όλοι μαζί αυτές τις μέρες, θα καταφέρουμε να εμφανιστούμε πιο συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα».