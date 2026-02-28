Έρχεται διπλή πράσινη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ: Πάει προς 22:00 το ματς με τη Ζαλγκίρις

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να καταθέσει επίσημο αίτημα στην Euroleague, ώστε να αλλάξει η ώρα έναρξης με τη Ζαλγκίρις λόγω του αγώνα με τη Μπέτις που θα ξεκινήσει στις 19:45.

Καταπράσινη και... άκρως αθλητική θα είναι όπως όλα δείχνουν η Πέμπτη, 12 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ.

Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League και το πρώτο ματς έχει προγραμματιστεί στην Αθήνα στις 12/3, με ώρα έναρξης 19:45.

Όπως ενημερωθήκατε από την Παρασκευή (27/2), οι ιθύνοντες του σταδίου ξεκαθάρισαν πως τα έργα θα πάνε πίσω και οι γερανοί δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν, ώστε το ΟΑΚΑ να φιλοξενήσει κανονικά τη σπουδαία αναμέτρηση. Έτσι, το Ολυμπιακό Στάδιο φαντάζει ως το φαβορί για την έδρα του αγώνα με τους Ισπανούς και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να «κλειδώσουν» το προσεχές διάστημα.

Λίγο αργότερα, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις για τη regular season της Euroleague. Η «πράσινη» ΚΑΕ θέλοντας να εξυπηρετήσει το κοινό, αναμένεται να καταθέσει επίσημο αίτημα στη διοργανώτρια αρχή, ώστε να αλλάξει η ώρα έναρξης του αγώνα με τους Λιθουανούς και να γίνει το ματς στις 22:00.

Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός Aktor έκανε κάτι αντίστοιχο και στη ρεβάνς του ζευγαριού με τη Βικτόρια Πλζεν και άλλαξε την ώρα έναρξης του παιχνιδιού με την Παρί, δείχνοντας έμπρακτα τον σεβασμό προς τον κόσμο του. Κι αυτό γιατί οι άνθρωποι της ΚΑΕ λειτουργούν με γνώμονα την ομαλή μετάβαση του κόσμου. Θέλουν, δηλαδή, να μπορέσει να παρακολουθήσει ο καθένας και τα δύο ματς είτε από κοντά είτε από την τηλεόραση.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, λοιπόν, η Πέμπτη (12/3) αναμένεται να είναι... καταπράσινη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στο Μαρούσι.