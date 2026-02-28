Διακοπή στο Μονακό - Άρης Betsson στο Next Gen λόγω βομβαρδισμών! (vid)

Απίστευτες εικόνες στην αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» με τη γαλλική ομάδα για το Next Gen της Euroleague, με το παιχνίδι να διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι, κοντά σε αμερικανικές βάσεις.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί από στρατό του Ιράν, με τις σειρήνες να ηχούν άμεσα και τους διαιτητές αρχικά να διακόπτουν το ματς προσωρινά. Το παιχνίδι μετά από ένα σημείο ξεκίνησε, αλλά λόγω των όσων γίνονται διεκόπη και πάλι.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026
El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco - Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT