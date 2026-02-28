Διακοπή στο Μονακό - Άρης Betsson στο Next Gen λόγω βομβαρδισμών! (vid)

Η αναμέτρηση του Άρη Betsson με τη Μονακό για το Next Gen της Euroleague που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι διεκόπη λόγω βομβαρδισμών!

Απίστευτες εικόνες στην αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» με τη γαλλική ομάδα για το Next Gen της Euroleague, με το παιχνίδι να διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι, κοντά σε αμερικανικές βάσεις.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί από στρατό του Ιράν, με τις σειρήνες να ηχούν άμεσα και τους διαιτητές αρχικά να διακόπτουν το ματς προσωρινά. Το παιχνίδι μετά από ένα σημείο ξεκίνησε, αλλά λόγω των όσων γίνονται διεκόπη και πάλι.

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