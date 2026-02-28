«Πιθανότατα θα μείνει και τη νέα σεζόν στους Κινγκς ο Ουέστμπρουκ»

Πολλές είναι οι πιθανότητες ο Ράσελ Ουέστμπρουκ να παραμείνει στους Κινγκς και την επόμενη σεζόν.

Όπως αναφέρει το «Clutch Points», ο Αμερικανός άσος έχει προσαρμοστεί απόλυτα στην ομάδα του Σακραμέντο, με τους ιθύνοντες των Κινγκς να τον βλέπουν κι ως μέντορα για τους μικρότερους, επιθυμώντας να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους και τη νέα σεζόν.

«Με τους Κινγκς ο Ουέστμπρουκ έχει πραγματικά αξιοποιήσει στο έπακρο την ευκαιρία του και έχει υπάρξει ηγετική φωνή τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου για τους νεαρούς παίκτες αυτού του ρόστερ. Ο Ουέστμπρουκ έχει τον σεβασμό των συμπαικτών του και του προπονητικού επιτελείου των Κινγκς, οπότε γιατί να θέλει να σκεφτεί να φύγει;

Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ο Ουέστμπρουκ είναι στην πραγματικότητα με μια ομάδα που εκτιμά την απόδοση και τις δεξιότητές του. Αν έπρεπε να αποσυρθεί, δεν υπάρχει καμία εγγύηση αυτή τη στιγμή ότι κάποια άλλη ομάδα θα τον υπέγραφε καν», αναφέρει το δημοσίευμα.