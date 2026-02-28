Όσμαν: «Παίξαμε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο, είμαστε σε φόρμα για το ματς της Δευτέρας»

Ο Τζέντι Όσμαν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Τουρκίας κόντρα στη Σερβία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στάθηκε στο καλό πρώτο ημίχρονο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη: «Περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Παρόλο που δεν ήταν όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι, ξέρουμε ότι έχουν μια καλή ομάδα και έναν καλό προπονητή. Ήταν δύο διαφορετικά ημίχρονα. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε εξαιρετικά, στο δεύτερο δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε στην επιθετικότητα της Σερβίας, αλλά στο τέλος κερδίσαμε. Είμαστε σε καλή φόρμα και τη Δευτέρα θα παίξουμε τον επαναληπτικό αγώνα.

Για τον Μπιμπέροβιτς: «Έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Τους τελευταίους δύο μήνες ήταν σε εξαιρετική φόρμα και είχε μια εξαιρετική εμφάνιση».

Για τον Αλιμπίγιεβιτς: «Έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή. Ίσως δεν είναι εύκολο να τα βάλεις όλα στη θέση τους αμέσως, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα καταλάβει τι πρέπει να γίνει».