Οι Γκρίζλις άλωσαν την έδρα των Μάβερικς

Οι Μέμφις Γκρίζλις πανηγύρισαν μεγάλη νίκη στο Ντάλας, επικρατώντας των Μάβερικς με 105-124.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 20-34 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 20 πόντων (44-64).

Οι Γκρίζλις συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, εκτοξεύοντας την διαφορά στο +31 (70-101), καθαρίζοντας με άνεση την υπόθεση νίκη, με τους Μάβερικς απλά να μειώνουν το σκορ στην τέταρτη περίοδο.

Ο Καμ Σπένσερ με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους Μάβερικς ξεχώρισε ο Μπράντον Ουίλιαμς που είχε 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης