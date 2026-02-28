Οι Πίστονς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Καβαλίερς στην παράταση

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς μετά από μια συγκλονιστική «μάχη» έκαμψαν την αντίσταση των Κλίβελαντ Καβαλίερς, επικρατώντας με 122-119 στην παράταση.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 27-35, όμως οι Πίστονς έβγαλαν αντίδραση και μείωσαν την διαφορά στους τέσσερις πόντους στην λήξη του ημιχρόνου (50-54).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους 35-30 για να μπουν στην τελευταία περίοδο έχοντας το προβάδισμα με την ελάχιστη διαφορά (85-84), κάνοντας τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας... θρίλερ.

Οι Πίστονς, μάλιστα φλέρταραν με την ήττα αφού στα 7'' πριν την λήξη της τέταρτης περιόδου ο Μόμπλεϊ έβαλε μπροστά τους Καβαλίερς με 111-114, όμως ο Ντάνις Τζένκινς με 3/3 βολές ισοφάρισε και έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Πίστονς βρήκαν καλύτερες λύσεις στην επίθεση, ο Μόμπλεϊ τα έκανε... μούσκεμα στην τελευταία επίθεση των Καβαλίερς, με τους γηπεδούχους να φτάνουν σε μια μεγάλη νίκη που τους διατηρεί στην κορυφή της Ανατολής.

O Tζέιλεν Ντούρεν με 33 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Πίστονς, ενώ από την πλευρά των Καβαλίερς ξεχώρισε ο Τζάρεντ Άλεν που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης