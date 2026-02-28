Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους καταιγιστικούς Νικς

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Νεοϋορκέζων, γνωρίζοντας την ήττα με 98-127.

Οι Νικς επέβαλαν από την αρχή του αγώνα τον ρυθμό τους, με τα «Ελάφια» να μην μπορούν να βγάλουν αντίδραση σε κανένα σημείο του αγώνα, γνωρίζοντας βαριά ήττα.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Μπακς έπεσαν στο 26-32 και έκαναν πισωγύρισμα στην προσπάθεια να μπουν στο play in tournament, ενώ οι Νικς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 38-22.

Οι Μπακς για ακόμη ένα ματς δεν είχαν στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον «Greek Freak», ωστόσο να έχει ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νιου Γιορκ Νικς, με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Μπακς με 11 πόντους και 10 ασίστ.

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