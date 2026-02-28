Στον αέρα το βίντεο του Χέις Ντέιβις - Η ατάκα του Ναν και άγνωστες σκηνές από τα αποδυτήρια

Ο Χέις Ντέιβις δημοσίευσε 12λεπτο βίντεο με όσα κινηματογραφούσε στο Ηράκλειο και ξεχωρίζουν ωραίες στιγμές από τα αποδυτήρια αλλά και η ατάκα που μοιράστηκε ο Κέντρικ Ναν.

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στις μεγάλες στιγμές δεν αποχωρίζεται ποτέ την αγαπημένη του κάμερα, έτσι και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κατέγραψε όλα τα παρασκήνια και δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που έβαλε άμεσα το αποτύπωμά του στον Παναθηναϊκό, κατακτώντας το βραβείο του MVP στον τελικό και τον πρώτο του τίτλο με την φανέλα του Τριφυλλιού, παρουσίασε ένα 12λεπτο βίντεο με όσα κατέγραψε μετά το τέλος της αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο.

Στιγμές από τους πανηγυρισμούς των παικτών του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια, αλλά και κατά την διάρκεια της απονομής, αλλά και η αποθέωση των οπαδών του Τριφυλλιού, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο βίντεο που ανάρτησε στο YouTube ο Χέις-Ντέιβις.

Από τα... παρασκήνια του τελικού, ξεχωρίζει και η ατάκα του Κέντρικ Ναν στον Χέις-Ντέιβις, αφού ο Αμερικανός γκαρντ αρχικά αστειεύτηκε για το MVP, λέγοντας: «Πώς μου κλέβεις το βραβείο μου, φίλε;», ενώ στη συνέχεια ο Χέις-Ντέιβις αποκάλυψε του είπε ο Ναν: «Δεν με νοιάζει τίποτα, αρκεί να κερδίσουμε το τρόπαιο».

Δείτε παρακάτω το video: