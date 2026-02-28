O «μπομπέρ» Κνίπλ έγραψε ιστορία: Έγινε ο rookie με τα περισσότερα τρίποντα σε μια σεζόν!

Ο Κον Kνίπελ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ, καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα από rookie στα χρονικά της Λίγκας.

Ο νεαρός γκαρντ των Σάρλοτ Χόρνετς, Νο4 του ντραφτ του 2025, σημείωσε το 207ο τρίποντό του στη νίκη 133-109 επί των Ιντιάνα Πέισερς, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κίγκαν Μάρεϊ.

Ο Κνίπελ πέτυχε πέντε τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και «έσπασε» το ρεκόρ στην τρίτη περίοδο, έπειτα από ασίστ του πρώην συμπαίκτη του στο κολέγιο, Σίον Τζέιμς.

Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους και 8/12 τρίποντα, φτάνοντας πλέον τα 209 εύστοχα τρίποντα στη σεζόν, με ποσοστό 44,2% από τα 7,25 μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάρεϊ χρειάστηκε 80 αγώνες τη σεζόν 2022-23 για να φτάσει στο σχετικό ρεκόρ, ενώ ο Κνίπελ το ξεπέρασε σε μόλις 59 παιχνίδια.

Μάλιστα, όπως παραδέχθηκε, δεν είχε αντιληφθεί τη σημασία του σουτ που τον έφερε στην κορυφή. «Ειλικρινά, νόμιζα πως χρειαζόμουν επτά», δήλωσε χαρακτηριστικά.