Πρόβλημα στην γάμπα ο Ρογκαβόπουλος, αμφίβολη η συμμετοχή του στο δεύτερο ματς με Μαυροβούνιο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Εθνική Ελλάδος αλλά και στον Παναθηναϊκό με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στην αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο.

Ο Ρογκαβόπουλος επέστρεψε στη δράση με το εθνόσημο μετά από δύο χρόνια, όμως όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα.

«Θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη γάμπα του. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός προπονητής, με την συμμετοχή του διεθνή φόργουορντ στην δεύτερη αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο να είναι αμφίβολη.