«Επίθεση» Αταμάν: «Το πρόγραμμα είναι γελοίο, οι παίκτες είναι κουρασμένοι» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν εξαπέλυσε επίθεση προς τη FIBA και την Euroleague για το καλεντάρι που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και «διαλύει» τις ομάδες και τους παίκτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τούρκος προπονητής μετά το διπλό στη Σερβία:

«Χάρη στη διοίκηση της FIBA και της Euroleague, το πρόγραμμα είναι γελοίο.

Μας δίνουν την "ευθύνη" να εκπροσωπήσουμε τις χώρες μας, εμείς και οι παίκτες μας, με αυτές τις καταστάσεις.

Είμαι κουρασμένος, οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες της Σερβίας. Δεν είναι μόνο για εμάς αυτό, αλλά και για τη Σερβία.

Είναι γελοίο. Εδώ και 4-5 χρόνια ψάχνουμε λύση και τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ταξιδέψαμε στο Βελιγράδι ύστερα από μια άσχημη ήττα χθες βράδυ στην Αθήνα. Πήραμε μια ιδιωτική πτήση στις 2 και στις 19:00 ήταν το παιχνίδι. Ήμουν κουρασμένος».